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В России заявили о начале второй волны контрнаступления ВСУ

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывают, что они начали вторую волну контрнаступления, сообщают «Известия».

В России заявили о начале второй волны контрнаступления ВСУ
© globallookpress.comKay Nietfeld / Globallookpress.com

«Противник второй день ведет серьезные атаки. Только в выходные дни он потерял в зоне СВО более двух батальонов. Можно говорить о том, что вторая волна украинского наступления началась», — заявил военный эксперт.

По его словам, российский удар по штабам противника 27 июня, в ходе которого были уничтожены два украинских генерала и около 50 офицеров, оказался крайне своевременным. Дандыкин выразил уверенность в том, что в течение следующей недели ВСУ направят в бой свои резервы, подчеркнув, что российские военные к этому готовы.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак объяснил низкие темпы контрнаступления украинских солдат успехами авиации России.

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