В России заявили о начале второй волны контрнаступления ВСУ

«Противник второй день ведет серьезные атаки. Только в выходные дни он потерял в зоне СВО более двух батальонов. Можно говорить о том, что вторая волна украинского наступления началась», — заявил военный эксперт.

По его словам, российский удар по штабам противника 27 июня, в ходе которого были уничтожены два украинских генерала и около 50 офицеров, оказался крайне своевременным. Дандыкин выразил уверенность в том, что в течение следующей недели ВСУ направят в бой свои резервы, подчеркнув, что российские военные к этому готовы.