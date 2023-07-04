Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглась 32 обстрелам со стороны украинских военных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений со стороны Украины (СЦКК). В результате было выпущено 188 боеприпасов различного типа.

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За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии (калибра) 155 и 152 миллиметров. На горловском семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из РСЗО, — указывается в заявлении представительства.

В результате шесть населенных пунктов ДНР оказались под артиллерийским огнем, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку, Александровку и Еленовку. В Ясиноватой один мирный житель получил ранения. Представительство также сообщило о гибели мужчины в Еленовке.

В отчете отмечается, что в день до этого было зафиксировано 56 обстрелов со стороны украинских военных.