Российские военные отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Бойцы группировки войск "Центр" отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил сегодня начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

© телеграм-канал "Минобороны России"

"На краснолиманском направлении <…> ВСУ хотели атаковать позиции российских войск. В результате слаженной работы артиллерийских подразделений и… группировки войск "Центр" противник отошел, понеся существенные потери в технике и живой силе", – сказал Савчук в видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны России.

Он также уточнил, что атака проводилась при поддержке боевых бронемашин и пикапов 21-й и 63-й механизированных бригад украинской армии.