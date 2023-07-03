В Польше заявили о проблемах с ремонтом танков Leopard

Польша и ФРГ не могут начать ремонт танков Leopard, задействованных на Украине, из-за нехватки запчастей. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

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По словам премьера, Варшава и Берлин не могут открыть совместный ремонтный центр. «Нам нужны от немецкой стороны соответствующим образом приготовленные процедуры», — указал он, отметив, что о ремонте танков в момент нехватки запчастей говорить сложно.

Ранее между Берлином и Варшавой разразился скандал из-за обслуживания переданных Украине танков Leopard в Польше — несколько машин уже доставлены в Польшу для ремонта, хотя контракт между польским оборонным концерном и немецкими танкостроителями еще не заключен. Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) хочет брать 100 тысяч евро за «первичную диагностику» танков, тогда как в Германии это обычно стоит 12 тысяч евро.