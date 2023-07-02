Стало известно о проблемах американских сил ПВО
Военным ПВО США потребовалась массовая помощь психологов из-за перегруженности. Они задействованы в конфликтах по всему миру, включая украинский, и уже не справляются с нагрузкой. Об этом сообщает CNN.
Подразделения ПВО США являются наиболее перегруженными в вооруженных силах. Их ракетные системы развернуты по всему миру «для обеспечения круглосуточного сдерживания противников, включая Северную Корею, Китай, Иран и Россию», отмечает телеканал.
Начальник противовоздушной обороны армии, генерал-лейтенант Дэн Карблер рассказал, что недавно пообщался с простым сержантом и тот заявил ему:
«Сэр, это несложная математика. Наша ПВО имеет больше миссий, чем позволяют наши возможности».
Военные отмечают, что перегружены работой и плохо укомплектованы. Ситуация стала настолько серьезной, что армия предлагает бонусы в размере 47 500 долларов США кандидатам на определенные должности в системе ПВО.
Кроме того, у многих специалистов происходит эмоциональное выгорание. Пентагону пришлось внедрить психологов в подразделения по всему миру, чтобы устранить «тревожный побочный эффект» на передовых позициях. Психологи войдут в штат подразделений.
Сейчас американские ПВО развернуты в Европе, где военные США обучают ВСУ. Кроме того они присутствуют в Тихоокеанском регионе, где «сдерживают» Китай и КНДР, а также на Ближнем Востоке.