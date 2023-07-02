Стало известно о проблемах американских сил ПВО

Военным ПВО США потребовалась массовая помощь психологов из-за перегруженности. Они задействованы в конфликтах по всему миру, включая украинский, и уже не справляются с нагрузкой. Об этом сообщает CNN.

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Подразделения ПВО США являются наиболее перегруженными в вооруженных силах. Их ракетные системы развернуты по всему миру «для обеспечения круглосуточного сдерживания противников, включая Северную Корею, Китай, Иран и Россию», отмечает телеканал.

Начальник противовоздушной обороны армии, генерал-лейтенант Дэн Карблер рассказал, что недавно пообщался с простым сержантом и тот заявил ему:

«Сэр, это несложная математика. Наша ПВО имеет больше миссий, чем позволяют наши возможности».

Военные отмечают, что перегружены работой и плохо укомплектованы. Ситуация стала настолько серьезной, что армия предлагает бонусы в размере 47 500 долларов США кандидатам на определенные должности в системе ПВО.

Кроме того, у многих специалистов происходит эмоциональное выгорание. Пентагону пришлось внедрить психологов в подразделения по всему миру, чтобы устранить «тревожный побочный эффект» на передовых позициях. Психологи войдут в штат подразделений.