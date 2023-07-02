В США рассказали о подрыве танков Leopard украинскими военными
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрывают и ломают танки Leopard, чтобы не идти в бой. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.
Он напомнил, что для российских военных назначили награду за каждый подбитый танк — одному из российских военных вручили 1 миллион рублей за уничтоженный Leopard.
«И теперь каждый русский на передовой высматривает этот танк. Когда он появляется в поле зрения, то все разворачиваются в его сторону и начинают палить по нему из всего, что есть. Поэтому те, кто управляет танком Leopard, сдают назад на мины и подрываются. Или они специально ломают его», — рассказал Риттер.
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