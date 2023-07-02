В США рассказали о подрыве танков Leopard украинскими военными

«И теперь каждый русский на передовой высматривает этот танк. Когда он появляется в поле зрения, то все разворачиваются в его сторону и начинают палить по нему из всего, что есть. Поэтому те, кто управляет танком Leopard, сдают назад на мины и подрываются. Или они специально ломают его», — рассказал Риттер.