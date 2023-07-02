Американский разведывательный беспилотник заметили вблизи Севастополя

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США был зафиксирован в нейтральных водах Черного моря. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

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Согласно его информации, дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и в 10:30 по московскому времени был замечен в районе российских южных территорий.

Беспилотник начал кружить вдоль побережья Крыма, приблизившись на расстояние примерно 120 километров по прямой от Севастополя. Аппарат ведет сбор разведданных уже в течение шести часов, перемещаясь по заданной траектории туда–обратно на высоте 15-16 километров и двигаясь в среднем со скоростью 900 километров в час.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.