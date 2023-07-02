На Украине заявили о недовольстве французской бронетехникой

Украинский командир-морпех раскритиковал колесные французские танки AMX-10 RC. Из-за их тонкой брони погибло несколько бойцов элитной бригады ВСУ. Теперь командир отказывается посылать французскую технику в бой с российской армией, сообщает AFP.

© Officier communication du 4e RCh / AMX-10 RC en manoeuvre (cropped)

Высокомобильные боевые машины пехоты AMX-10 RC «непрактичны» для лобовых атак. Это признал 34-летний командир батальона 37-й бригады морской пехоты, майор с позывным «Спартанец».

По его словам, «тонкая броня» танков приводит к тому, что их можно использовать в качестве огневой поддержки, но не в атаках на передовой.

«Был случай, когда экипаж целиком погиб в машине. Произошёл артиллерийский обстрел, снаряд разорвался рядом, осколки пробили броню, и боекомплект сдетонировал», - сказал майор.

По его словам, погибли все члены экипажа из четырех человек, находившиеся внутри танка.

Украинский военный отметил, что у танка хорошие пушки и приборы наблюдения. Но использовать их на передовой в атаке «непрактично».

«Были случаи, когда 152-мм снаряд взрывался поблизости, и осколки проникали в машину», - сказал он.

У французской машины также были проблемы с поломкой коробок передач. Возможно, из-за использования на сложных грунтовых дорогах.

Теперь майор не отправляет AMX-10 в бой, поскольку знает, что их уничтожит российская армия, и это «в первую очередь риск для экипажа».

Он не уточнил, сколько машин имеется в его элитном боевом соединении, и отказался показать их журналистам AFP. Веб-сайт OSINT Oryx, который подсчитывает потери техники на основе изображений поля боя, насчитал три уничтоженных AMX-10 RC.

Киев заявил в апреле, что французские машины, предназначенные для вооруженной разведки и атак на танки, уже поступили ВСУ.