Минобороны заявило об уничтожении украинского истребителя Су-27

Российские военные уничтожили украинский истребитель Су-27. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что истребитель воздушных сил Украины был сбит в районе Каменки в Херсонской области.

Помимо этого, за минувшие сутки российские военные перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и уничтожили 14 беспилотников ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.