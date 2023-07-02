МО РФ: подразделения ВСУ в районе Антоновского моста полностью уничтожены

Российские военные уничтожили подразделения ВСУ, высадившиеся на острове Антоновский в районе Антоновского моста. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что на Херсонском направлении противник потерял также свыше 20-ти военнослужащих, две гаубицы М777 производства США и два автомобиля.

В Минобороны отметили, что украинские военные продолжили попытки наступательных действий на ряде направлений. Все были успешно отражены.

В частности, на Донецком направлении ВС РФ отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ были отражены на Краснолиманском направлении, пояснили в ведомстве.