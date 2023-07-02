Рогов связал подготовку провокации Украины на ЗАЭС с Британией

«По имеющейся у меня информации, за разработкой сценария по ядерной провокации в отношении Запорожской АЭС стоят именно британские спецслужбы. По крайней мере, именно они курируют данную провокацию по линии главного управления разведки Минобороны Зеленского и СБУ», — сказал собеседник агентства.