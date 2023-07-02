Военкор заявил о захвате российскими военными французского колесного танка

Российские бойцы захватили поставленный Вооруженным силам Украины (ВСУ) французский колесный танк AMX. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

В беседе с корреспондентом один из военных рассказал, что ВСУ бросили танк на обочине, когда спасались бегством из населенного пункта Новодонецкое, где идут тяжелые бои. Танкисты даже не успели отстрелять боекомплект.

«Не по зубам французским колесам русская земля», — добавил военный.

Руденко выразил уверенность в том, что трофейный танк теперь будет использован против самих ВСУ.