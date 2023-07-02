Стало известно об интенсивных боях за Белогоровку в ЛНР

Российский военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным Варяг сообщил, что за поселок Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР) ведутся интенсивные позиционные бои. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить», — заявил военный.

По словам Варяга, на этом участке фронта российские силы постоянно ведут наблюдение за украинскими.

«"Птички", РЭБ — хорошо вооруженные ребята. Но мы не хуже. Стараемся максимально противодействовать», — сказал он.