Стало известно об интенсивных боях за Белогоровку в ЛНР

Российский военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным Варяг сообщил, что за поселок Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР) ведутся интенсивные позиционные бои. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить», — заявил военный.
По словам Варяга, на этом участке фронта российские силы постоянно ведут наблюдение за украинскими.
«"Птички", РЭБ — хорошо вооруженные ребята. Но мы не хуже. Стараемся максимально противодействовать», — сказал он.
Ранее боец с позывным Боцман сообщил, что ВСУ начали активно использовать беспилотники в районе Белогоровки. Кроме того, украинские военные продолжают пользоваться противодронными устройствами, пресекая полеты российских аппаратов.