В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях Украины , а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой информации Украины, передает РИА Новости .

Согласно представленной ведомством информации, первой тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях, затем она распространилась и на другие регионы.

Агентство напоминает, что удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ стали наносить 10 октября 2022 года — спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за этот инцидент на Киев. Министерство обороны РФ указывает, что удары наносятся только по объектам оборонной промышленности, энергетики, военного управления и связей по всей Украине. С тех пор воздушная тревога звучит в разных областях страны ежедневно.