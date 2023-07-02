Спецоперация на Украине 2 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 июля 2023 года.

Минобороны России сообщило о неудачных попытках наступления ВСУ на трех направлениях

Вооруженные силы Украины за последние сутки предприняли попытки наступления на трех направлениях. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке в Telegram-канале, пишет Газета.ru.

«ВСУ продолжали <...> попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях», — сказано в отчете.

В военном ведомстве заверили, что эти попытки обернулись неудачей для украинской стороны.

Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военнослужащие поразили группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах между Равнополем и Макаровкой, а также нанесли удар по нескольким скоплениям украинских военных в районах Пречистовки, Макаровки и Новодонецкого на южнодонецком направлении. Об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов, пишет ТАСС.

Он указал, что живая сила противника в районах между Равнополем и Макаровкой была уничтожена. Также ликвидированы минометный расчет в районе Золотой Нивы, гаубица «Мста-Б» в районе Новый Комар и пикап с бойцами в районе Пречистовки.

ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области

Вооруженные силы Украины накануне обстреляли город Токмак в Запорожской области, обстрел вели из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на оперативные службы региона.