Мобилизация: последние новости на сегодня 2 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 июля 2023, в материале «Рамблера».

Минобороны наградило отличившихся участников СВО

Бойцов штурмового отряда Центрального военного округа наградили за героизм и мужество, проявленными ими в ходе боевых действий на территории Украины на Краснолиманском направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, пишет News.ru.

Как говорится в сообщении ведомства, награды получили более 50 солдат. Им вручили ордена «Мужества» и медали «Суворова», «Жукова», «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших». Бойцы также получили знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени.

Будущий контрактник рассказал, почему решил отправиться на фронт

Контрактник Сергей Лебедев поделился, почему он решил пойти на службу по контракту. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

Он рассказал, что добровольно уйдет в зону ведения боевых действий на Украину вместе с единомышленниками, они постараются попасть в один батальон для дальнейшей совместной службы.

«Неважно, кто мы, какая вера у всех нас — мы решили защищать Родину. Когда президент сказал, что нужно идти, — мы все откликнулись», — сказал мужчина.

В ХМАО хотят выдавать автомобили военным, получившим инвалидность на фронте

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила организовать раздачу специальных автомобилей всем ветеранам боевых действий на Украине, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Югра Z Официально».