Войска РФ нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военнослужащие нанесли поражение по наступающим силам ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой.

Об этом информирует ТАСС.

«При поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районах между Равнополем и Макаровкой», — говорится в сообщении.

Также военнослужащие группировки поразили ряд скоплений живой силы боевиков в районах Пречистовки, Макаровки и Новодонецкого на Южно-Донецком направлении.