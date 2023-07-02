Войска РФ нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении

Войска России нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военнослужащие нанесли поражение по наступающим силам ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой.
Об этом информирует ТАСС.
«При поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районах между Равнополем и Макаровкой», — говорится в сообщении.
Также военнослужащие группировки поразили ряд скоплений живой силы боевиков в районах Пречистовки, Макаровки и Новодонецкого на Южно-Донецком направлении.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены миномётный расчёт противника, а также гаубица «Мста-Б» и пикап с националистами.
Ранее ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском.