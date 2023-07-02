Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией » Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в ближайшие дни. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, контрнаступление может начаться со дня на день. «Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил», — добавил он.