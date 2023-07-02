Российская БМП-3 получит защиту от американских ракет и ударных БПЛА

Российская боевая бронированная гусеничная машина БМП-3 защиту от противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Russia Today главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы») Сергей Абдулов.

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По его словам, создать подобную защитную функцию удалось на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, модернизация боевой машины происходит с участием бойцов, которые используют эту технику на передовой, добавил Абдулов.