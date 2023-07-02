В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Житомирской, Виницкой областях, а также в Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, передает РИА Новости.
Согласно сведениям онлайн-карты, в Виницкой области воздушная тревога была объявлена в 1.33, в Киевской области и в самой столице — в 2.21. В Житомирской области сигнал тревоги зазвучал в 2.29.
Ранее в ночь на воскресенье воздушную тревогу объявили в семи областях Украины, сейчас она сохраняется также в Черкасской и Кировоградской областях.
Украинское издание «Клименко тайм» тем временем проинформировало, что в Киеве прозвучали взрывы. Информация об этом появилась и в Telegram.
В то же время Вооруженные силы Украины атаковали Донецк и населенный пункт Горловка. Об этом говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрел был зафиксирован в час ночи со стороны населенного пункта Нетайлово в сторону Донецка, в этом направлении было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. В 01.15 из населенного пункта Дзержинск в сторону населенного пункта Горловка выпустили три снаряда калибра 122 миллиметров. В 01.20 из населенного пункта Орловка в сторону Донецка устремились пять снарядов калибра 155 миллиметров.