В Киевской, Житомирской, Виницкой областях, а также в Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, передает РИА Новости.

Согласно сведениям онлайн-карты, в Виницкой области воздушная тревога была объявлена в 1.33, в Киевской области и в самой столице — в 2.21. В Житомирской области сигнал тревоги зазвучал в 2.29.

Ранее в ночь на воскресенье воздушную тревогу объявили в семи областях Украины, сейчас она сохраняется также в Черкасской и Кировоградской областях.

Украинское издание «Клименко тайм» тем временем проинформировало, что в Киеве прозвучали взрывы. Информация об этом появилась и в Telegram.

В то же время Вооруженные силы Украины атаковали Донецк и населенный пункт Горловка. Об этом говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).