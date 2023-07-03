Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях, в Херсоне и в подконтрольной властям Константиновке в ДНР, в городе Запорожье.

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Вместе с тем была объявлена воздушная тревога в шести областях Украины. В частности, в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях, а также на подконтрольной киевским властям части территорий Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Информацию сообщает официальная онлайн-карта воздушных тревог Минцифры Украины.

Сутками ранее также в шести областях Украины звучали воздушные сирены.