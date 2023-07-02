Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

На Украине сообщили о взрывах в Николаевской области. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

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"Слышны взрывы в Николаевской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе также объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Отмечается, что тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. Утром 1 июля украинское издание "Общественное. Новости" писало, что в городе Николаев на юге страны прогремел взрыв.

Иные подробности пока не приводятся. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Согласно данным официального ресурса по оповещению граждан, сирена воздушной тревоги в Николаевской области прозвучала в 9:09 (совпадает с московским).