SANA: средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над провинцией Хомс
Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в небе над провинцией Хомс в центральной части страны.
Об этом информирует сирийское госагентство SANA.
«Средства нашей противовоздушной обороны реагируют на вражеские цели в небе над провинцией Хомс», — говорится в сообщении.
Ранее в ЦПВС сообщили об ударе израильских ВВС по объектам в окрестностях Дамаска.
В середине июня сирийские средства ПВО отражали атаку в небе над окрестностями Дамаска.