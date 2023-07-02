SANA: средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над провинцией Хомс

Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в небе над провинцией Хомс в центральной части страны.

Об этом информирует сирийское госагентство SANA.

«Средства нашей противовоздушной обороны реагируют на вражеские цели в небе над провинцией Хомс», — говорится в сообщении.

Ранее в ЦПВС сообщили об ударе израильских ВВС по объектам в окрестностях Дамаска.