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SANA: средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над провинцией Хомс

Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в небе над провинцией Хомс в центральной части страны.

SANA: средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над провинцией Хомс
© РИА Новости

Об этом информирует сирийское госагентство SANA.

«Средства нашей противовоздушной обороны реагируют на вражеские цели в небе над провинцией Хомс», — говорится в сообщении.

Ранее в ЦПВС сообщили об ударе израильских ВВС по объектам в окрестностях Дамаска.

В середине июня сирийские средства ПВО отражали атаку в небе над окрестностями Дамаска.

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