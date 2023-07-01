Генерал США Милли пообещал «очень долгое и кровавое» наступление Украины

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что наступление Украины на фронте будет долгим и кровавым. Его слова приводит Reuters.

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Он отметил, что военные действия на бумаге и в реальной жизни — это разные вещи, потому что в действительности речь идет о гибели людей.

«Я сказал, что это займет шесть, восемь, десять недель, это будет очень сложно. Это будет очень долго и очень-очень кроваво», — заявил он.

Милли отметил, что никаких иллюзий не должно быть насчет этого.

30 июня Милли сообщил, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем это предсказывали расчеты на компьютере или разные люди. Он добавил, что ранее уже заявлял, что операция украинской стороны может занять от 6 до 10 недель, будет сложной, долгой и очень кровавой.

До этого председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли отменил свою поездку на Ближний Восток из-за происходящего в России.

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