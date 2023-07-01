В США назвали отличия китайских ЧВК от группы «Вагнер»

В отличие от группы «Вагнер», чьи бойцы широко применяют военную технику и оружие, китайские частные военные компании (ЧВК) в основном выполняют охранные функции, которые, как правило, не требуют использования летальных средств. Такие особенности назвала американская газета The Wall Street Journal.

© Filip Andrejevic / Unsplash

Если же указанные средства все же требуются, например, для проведения опасных миссий за рубежом, для этого нанимают местный персонал, а сотрудники китайских ЧВК при этом выполняют роль консультантов. Основная функция ЧВК КНР в основном состоит в обеспечении безопасности работающих за рубежом сотрудников крупных государственных предприятий.

В качестве примера газета приводит охранную компанию Huaxin Zhongan, которая среди прочего занимается защитой торговых судов от пиратов в Аденском заливе. Ее сотрудники могут иметь при себе огнестрельное оружие, но чтобы использовать его, им необходимо получить разрешение китайских властей.