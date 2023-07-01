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Северный флот России проведёт учения в Арктике

Северный флот России готовится провести учения в арктической зоне.

Северный флот России проведёт учения в Арктике
© РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба флота.

«Арктическая группировка Северного флота... отработает комплекс тактических учений на континентальном побережье, островах и в акватории морей Северного Ледовитого океана», — приводит сообщение Интерфакс.

Ранее экипажи корабля «Неустрашимый» и корвета «Бойкий» Балтфлота на учениях в Балтийском море выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.