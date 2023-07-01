Rheinmetall на фоне конфликта на Украине запустит новую производственную линию

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в 2022 году зарегистрировал на 18% больше заказов по сравнению с 2021. Об этом пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

На производственной площадке концерна в коммуне Унтерлюс (Нижняя Саксония, ФРГ) в три смены работают несколько тысяч человек.

Специалисты подготавливают для отправки на Украину основные боевые танки «Леопард», боевые машины пехоты Marder, САУ Panzerhaubitze 2000.

По данным телеканала, руководство Rheinmetall планирует запустить новую производственную линию с тем, чтобы нарастить мощности и повысить объем выпуска боеприпасов до 600 тыс. единиц в год. На эту линию, предварительно, будет направлено большое количество новых работников.

Планы по расширению производства обусловлены тем, что в концерне рассчитывают на большие заказы со стороны властей ФРГ. В частности, на то, что Берлин закупит снаряды, патроны и ракеты на сумму €40 млрд.