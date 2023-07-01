Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал Манилов
Генерал-полковник Валерий Манилов, бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ, скончался на 85-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Об этом пишет ТАСС.
Представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин рассказал, что на фоне тяжелой болезни Манилов проходил лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.
Дерябин уточнил, что похороны военачальника пройдут 3 июля на военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Валерий Леонидович Манилов родился 10 января 1939 года. В 1962 году окончил Одесское высшее общевойсковое командное училище. В 1976 г закончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина.
С 1978 года работал в аппарате Министерства обороны СССР на должностях референта, заместителя начальника и начальника референтуры министра.
В 1985 году закончил Академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.
С июля 1993 года занимал пост секретаря Совета Безопасности РФ, с октября 1993 г. по сентябрь 1996 г. - заместителя секретаря Совета Безопасности РФ.
В сентябре 1996 года был назначен на должность первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ. Занимался пропагандистским обеспечением действий федеральных сил в Чечне.
В июне 2001 года был отправлен в отставку и уволен из Вооруженных Сил указом Президента РФ Владимира Путина с официальной мотивировкой «по возрасту».