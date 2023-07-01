Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид предоставит Киеву дополнительных четыре танка Leopard. Его слова приводит газета El Mundo

«Очень скоро отправим новую тяжелую военную технику, это будут еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры», — сказал политик.

Мадрид ранее уже предоставил Киеву шесть боевых машин Leopard 2A4.

Также премьер Испании в ходе выступления перед депутатами Верховной Рады пообещал, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на €55 млн.

Педро Санчес приехал в Киев в первый день председательства королевства в Совете Европейского союза.

Испания 1 июля приняла на шесть месяцев обязанности государства — председателя Совета Европейского союза, которые перешли к ней от Швеции. 1 января 2024 года такое право перейдет к Бельгии.