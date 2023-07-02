Российская система ПВО сбила украинский штурмовик в Запорожье

Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. В Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской области уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).