Польша планирует убедить партнеров по НАТО в необходимости ЯО в стране

Власти Польши намерены со временем убедить партнеров по НАТО в необходимости размещения ядерного оружия (ЯО) в стране в рамках программы альянса о совместном использовании ЯО (Nuclear Sharing). Об этом заявил на брифинге в субботу глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

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Комментируя вопрос о том, что американская сторона пока не подтвердила ведение с Польшей переговоров о размещении ЯО, премьер сказал:

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"Вода камень точит".

По его словам, когда российская сторона заявляет о планах разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, Польша "тоже хочет иметь самый высокий уровень безопасности".

"Мы делаем все, чтобы укрепить безопасность. Nuclear Sharing - программа совместного использования ядерного оружия - серьезно укрепила бы нашу безопасность", - отметил Моравецкий.



"Мы будем разговаривать с нашими союзниками", - добавил он, подчеркнув, что президент Польши Анджей Дуда говорил об этом еще несколько месяцев назад. "Но это, конечно, должно соответствовать реальному уровню опасности и угрозы. Мы держим руку на пульсе", - указал он.

Включение в программу

Ранее Моравецкий сообщил о просьбе Варшавы включить ее в программу так называемых совместных ядерных миссий в НАТО. Он утверждал, что Польша хочет принять участие в миссиях НАТО в связи с размещением Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался уточнить, обсуждают ли США с Польшей возможность размещения ядерных вооружений на ее территории. При этом Кирби подчеркнул, что США не усматривают никаких намерений России применять ядерные вооружения в связи с украинским кризисом.

Президент России Владимир Путин объявил 25 марта, что Москва по просьбе Минска разместит свое ТЯО в Белоруссии, подобно тому, как это давно делают США на территории своих союзников.