В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, рассказала пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что на Донецком направлении российские военные успешно отразили пятнадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой народной республики.

ВСУ, уточнили в Минобороны, потеряли свыше 260 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20.

Бойцы группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Противник потерял 90 солдат и офицеров, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20, а также САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» были отражены две атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики.

Кроме того, на Запорожском направлении была отражена атака противника в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области.