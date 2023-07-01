В России оценили риск «горячей войны» между США и Китаем

Ни Соединенные Штаты, ни Китай не заинтересованы в перерастании их политического и экономического противостояния в военный конфликт. Так риск войны между двумя державами оценил Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений НИУ ВШЭ и научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, в интервью «Ленте.ру».

«Сейчас обе стороны не настроены на "горячую войну". Они понимают, что последствия будут катастрофические для них самих», — подчеркнул китаист.

Обе стороны проявляют осторожность в отношении Тайваня, поскольку понимают, что в случае китайской военной операции США будут защищать остров «всеми силами», что может обернуться мировой войной.

При этом Пекин не может не реагировать на посещения Тайваня американскими чиновниками и поставки американских вооружений, поскольку расценивает такие действия как нарушение политики «одного Китая», то есть признания Тайваня частью Китая.

«Но в целом Вашингтон удерживает Тайвань от шагов, которые могут заставить Китай применить оружие», — подчеркнул Лукин.