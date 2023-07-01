Киев хочет «показать результаты» на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе

«Мы очень осторожны в этом аспекте. Быстрые вещи не всегда безопасны. Если мне скажут, что за два месяца умрут тысячи людей, или пройдет три месяца, но умрет меньше людей, конечно, я выберу второе», - сказал Зеленский.