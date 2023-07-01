Киев хочет «показать результаты» на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе
Киев хочет «показать результаты» на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил в интервью испанским СМИ президент Украины Владимир Зеленский, сообщает канал RTVE.
«Перед саммитом мы должны показать результаты, но каждый километр стоит жизни», - сказал Зеленский.
Он сказал это в интервью группе испанских журналистов, посетивших президентский бункер в Киеве. Среди них были представители RTVE, «El País», «El Mundo», «Agencia EFE», «Cope», «La Razon», «La Sexta» и «La Vanguardia».
Во время разговора Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ в последние месяцы замедлилось.
«Проливные дожди длятся долго, и это несколько замедлило некоторые процессы», - сказал он и попросил своих «европейских партнеров» продолжать поддерживать Киев вооружениями.
«Этой осенью мы перешли в контрнаступление и нам нужен был результат. У нас уже были определенные вооружения, но артиллерия запоздала», — оправдывался он «при всем уважении» к своим «союзникам».
В итоге ВСУ остановились, «потому что не могли двигаться дальше» и теряли людей.
«Мы очень осторожны в этом аспекте. Быстрые вещи не всегда безопасны. Если мне скажут, что за два месяца умрут тысячи людей, или пройдет три месяца, но умрет меньше людей, конечно, я выберу второе», - сказал Зеленский.
По его словам, между временем и людьми он выбирает людей — «это самое главное».
Ранее обозреватель Forbes проанализировал, как Киев бросил своих бойцов на минные заграждения 8 июня, что обернулось катастрофическими потерями.