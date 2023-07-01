СМИ: США вынуждены передать Украине запрещенное оружие

В связи с недостатком вооружений, Соединенные Штаты приняли решение о поставках запрещенных кассетных бомб украинской армии. Об этом пишет газета The Washington Post.

«США из-за дефицита вооружения перейдут к поставкам украинской армии запрещенных кассетных бомб», — говорится в материале газеты. Там добавили, что такой шаг вызван необходимостью обеспечить Украину эффективным вооружением. Однако такой шаг вызывает определенные споры и поднимает вопросы о соблюдении международных норм и договоренностей, заключил автор.

Кассетные бомбы запрещены по международным правилам гуманитарного права из-за их значительного воздействия на гражданское население и потенциальные риски для нейтральных объектов. При использовании кассетных бомб одна основная бомба распадается на множество маленьких подбомб, которые содержатся в специальной оболочке.