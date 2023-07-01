Стало известно об попытке ВСУ скинуть два боеприпаса в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались скинуть два боеприпаса ВОГ-17 на поселок Черноземный Городок в Брянской области, который находится на границе с Украиной. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации канала, украинские силы предприняли попытку атаки около 8 часов утра 1 июля. В результате произошедшего никто не пострадал, обошлось без разрушений.

30 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли из минометов село Новые Юрковичи. Глава граничащего с Украиной российского региона уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал, повреждены два жилых дома.