СМИ: Российские военные пресекли четыре атаки ВСУ в районе Соледара

Военные 200-й бригады "Южной" группировки Вооруженных сил РФ за сутки пресекли четыре атаки украинских войск возле Соледара. В результате были уничтожены танк, БМП и три группы пехоты противника. Об этом сообщает РИА Новости.

Разведчик с позывным "Вжик" рассказал агентству, что за полторы недели были "масштабные накаты противника". Военные ВСУ заходили с тяжелой техникой и подготовкой артиллерии.

По его словам, противник ведет наступление с применением танков и бронетехники. Обычно впереди броневой группы ВСУ идет танк, за ним следует бронемашина с пехотой.

"Там впереди стоит наша пехота и удерживает противника", - сообщил боец.

Операторы российских беспилотников во время облета украинских позиций увидели дым от артиллерийского выстрела, предположительно, из 122-мм гаубицы Д-30. Они передали координаты сослуживцам для контрбатарейной борьбы.

На кадрах, снятых оператором дрона, видно, как украинские войска атакуют российские позиции танковым огнем, в ответ бойцы ВС РФ, корректируя работу с дронов, уничтожают танк противника.

Через некоторое время украинские силовики снова бросают на этот участок группу бойцов, туда также ведется огонь. В течение суток российские военные пресекли четыре попытки ВСУ закрепиться на данном участке.