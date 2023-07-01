Мобилизация: последние новости на сегодня 1 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 июля 2023, в материале «Рамблера».

В России абитуриентам будут начислять баллы за прохождение военной службы

Вузы в России будут начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы по контракту и участие в специальной военной операции, сообщает телеканал «78» со ссылкой на документ Минобрнауки.

Кроме того, студентам со статусом ветерана боевых действий положена государственная стипендия до конца учёбы.

Ранее Минобрнауки рекомендовало высшим учебным заведениям снизить стоимость обучения и сохранить 10% бюджетных мест для студентов, принимавших участие в спецоперации, а также для членов их семей.

Минобороны наградило отличившихся участников СВО

Участники штурмового отряда Центрального военного округа были награждены за мужество и героизм, проявленные ими в ходе выполнения боевых задач на Краснолиманском направлении, сообщает news.ru.

Награды они получили в непосредственной близости от линии фронта. Более 50 бойцов были отмечены государственными и ведомственными.

Также бойцы получили знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени.

«Из удобств будет только то, что создашь сам»: боец СВО рассказал о жизни на передовой

Участник специальной военной операции Андрей И. рассказал, как устроена жизнь на линии фронта, сообщает «Подмосковье сегодня».

Он с 2014 года пристально следил за происходящим в Донбассе. С началом спецоперации мужчина понял, что надо идти на передовую, хотя боевого опыта у него не было. По его словам, все, что надо для жизни в полевых условиях, солдатам выдают. А те, кто жалуются на отсутствие крепкого сна без любимой подушки, — избалованные маменькины сынки.