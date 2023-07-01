Российский танкист раскрыл тактику украинских военных

Командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск раскрыл тактику украинских военных на одном из направлений — артемовском. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать малыми группами численностью до одного взвода, передает РИА Новости.

«Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту», — поделился военный.

По его словам, назвать масштабным наступлением это нельзя, однако таким образом украинские силы хотят рассеять силы российских военных, но у них это не получается.

Он пояснил, что наступления ВСУ происходят мелкими группами до взвода, максимум на одном танке и двух БМП.

Танкист также рассказал о том, что различные подразделения российских войск слаженно работают на этом участке фронта.