Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 июля 2023 года.

Танки Т-90 уничтожили две бронемашины ВСУ американского производства

Российские танки уничтожили две бронированные машины Украины MRAP и HMMWV производства США, сообщает ТАСС.

Это произошло в районе населенного пункта Лес Попов. Огонь велся из танков с закрытых огневых позиций.

В результате проведения разведывательно-поисковых действий группами специального назначения российской армии барражирующими боеприпасами «Ланцет» были ликвидированы две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе населенного пункта Ивановка расчет российской реактивной системы залпового огня «Тор» уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия».

В США жестко высказались о контрнаступлении ВСУ

У армии Украины не было шансов на успешное проведение контрнаступления, сообщил американский ведущий Гарланд Никсон в эфире «Соловьев LIVE».

Он указал на слабый и иррациональный план. Ведущий напомнил о сложностях с мобилизацией в бывшей советской республике — военкомы выхватывали мужчин из баров, на улицах и поджидали по ночам, чтобы бросить их в атаку без должной подготовки.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что попытка Киева преодолеть минные заграждения в Запорожской области обернулась более катастрофическими последствиями, чем считалось ранее. Анализ контрнаступления под селом Малая Токмачка выявил, что техники было потеряно достаточно много.

ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку

Украинские военные выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 мм, сообщает RT.

Обстрел велся в ночное время. Под огонь попал Петровский район города.