В МИД рассказали о последствиях неконтролируемой гонки ядерных вооружений

— Ситуация, сложившаяся вокруг договоров, формирующих современную архитектуру нераспространения и контроля над вооружениями, в целом не внушает оптимизма.



На этом фоне ДНЯО продолжает сохранять свою значимость как один из важнейших механизмов, обеспечивающих международную безопасность и стабильность. Безусловно, существуют определенные риски для его успешной реализации, но не следует их преувеличивать.



Эти риски, на наш взгляд, обусловлены главным образом тем, что ряд стран, в основном западных, рассматривают договор в качестве инструмента для продвижения собственных политических интересов, которые не имеют отношения к укреплению режима нераспространения. США и их союзники пытаются использовать ДНЯО с целью навязывания своей картины глобального мироустройства и реализации своих амбиций.



Мы видим, как под предлогом укрепления режима ядерного нераспространения реализуется стратегия оказания давления на государства, проводящие независимый курс в международных делах.



Для Запада договор зачастую становится поводом для дискриминации отдельных неядерных стран, претендующих на гарантированную его положениями реализацию права на использование атомной энергии и атомных технологий в мирных целях.



Появляются предвзятые обвинения в отношении государств — участников ДНЯО, сочиняются надуманные "страновые" досье, которые долгие годы обсуждаются на площадках ДНЯО и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Примером тому могут служить действия западных стран в отношении Сирии и Ирана.



Вся эта ситуация, продиктованная подобным ущемлением прав и неравным доступом к благам мирного атома, привела к ужесточению позиций неядерных стран. Среди радикально настроенных критиков, требующих ускоренного разоружения, есть и страны — члены "ядерного альянса" НАТО, на территории которых размещены арсеналы с американским ядерным оружием и чьи вооруженные силы привлекаются Вашингтоном к проведению так называемых совместных ядерных миссий в рамках альянса. Они пытаются оказать давление на Россию и Китай с целью гарантированного обеспечения господства стран НАТО и их союзников во всех видах вооружений, включая ядерные.

Вместе с тем пока что дискуссии вокруг ДНЯО, в том числе в рамках его обзорного процесса, не затрагивают тему существования самого договора.



Что касается текущей ситуации вокруг Украины, то она, хотя и создает определенную напряженность в контексте обзорного цикла, непосредственно на ДНЯО не сказывается.