Российские военные под Белогоровкой в ЛНР предложили ВСУ сдаться
Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике, передает источник с места событий.
К украинским военнослужащим обратился боец с позывным «Бага», который заявил, что российские военные не хотят, чтобы ВСУ исполняли приказы своего фашистского правительства и брали в руки оружие, поэтому предлагают украинцам прекратить сопротивление и вернуться к своим семьям, передает РИА «Новости».
Ранее российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту ВСУ, ликвидировав офицерский состав, руководивший наступлением в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР.