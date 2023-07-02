Российские военные под Белогоровкой в ЛНР предложили ВСУ сдаться

К украинским военнослужащим обратился боец с позывным «Бага», который заявил, что российские военные не хотят, чтобы ВСУ исполняли приказы своего фашистского правительства и брали в руки оружие, поэтому предлагают украинцам прекратить сопротивление и вернуться к своим семьям, передает РИА «Новости».