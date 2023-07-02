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Российские военные под Белогоровкой в ЛНР предложили ВСУ сдаться

Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике, передает источник с места событий.

Российские военные под Белогоровкой в ЛНР предложили ВСУ сдаться
© ТАСС

К украинским военнослужащим обратился боец с позывным «Бага», который заявил, что российские военные не хотят, чтобы ВСУ исполняли приказы своего фашистского правительства и брали в руки оружие, поэтому предлагают украинцам прекратить сопротивление и вернуться к своим семьям, передает РИА «Новости».

Войска РФ нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту ВСУ, ликвидировав офицерский состав, руководивший наступлением в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР.

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