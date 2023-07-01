В США провели учения с макетами С-300

«Сторона макета, которая видна на изображении, имеет участок с нарисованными на нем оранжевыми и черными полосами, а также звездой в центре. Этот дизайн практически идентичен тому, который российские военные обычно используют на машинах, участвующих в парадах», — говорится в публикации.