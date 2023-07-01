Госдеп заявил об ошибках при выводе американских войск из Афганистана

Государственный департамент США признал ошибки при выводе американских сил из Афганистана. Соответствующий доклад опубликован на сайте ведомства.

В нем отмечается, что решения администраций экс-лидера США Дональда Трампа и действующего президента страны Джо Байдена вывести все американские войска из Афганистана имели «серьезные последствия для жизнеспособности афганского правительства и его безопасности». В частности, Белый дом недостаточно полно просчитал худшие варианты развития событий и быстрота их возможной реализации, говорится в документе.

Также отмечается, что быстрый вывод сил лишил дипломатов необходимой силовой поддержки. В Госдепе также назвали неудачным решение передать афганским властям авиабазу Баграм, поскольку это привело к тому, что международный аэропорт имени Хамида Карзая стал единственным путем для возможной операции по эвакуации гражданских лиц.