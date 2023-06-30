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Зеленский заявил, что ВСУ могли бы защищать другие страны с небольшой армией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны могли бы помочь НАТО в вопросе обороны государств с небольшой армией. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в пятницу интервью испанской газете El Mundo.

Зеленский заявил, что ВСУ могли бы защищать другие страны с небольшой армией
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По его версии, НАТО не может обойтись без Украины.

"Наши выводы после войны будут очень полезны для всех союзников альянса, например, как защищать города от российских ракет, - утверждал Зеленский. - Еще один пример: многие страны имеют небольшие армии, но мы, с нашей большой армией, можем помочь им и развернуться на их границах, чтобы защитить их". "Без Украины НАТО не будет полной", - считает он.

Зеленский заявил, что помощи со стороны союзников Украины недостаточно.

"Когда я встречаюсь с моими партнерами, я подробно знаю, что есть в каждой стране, - добавил он. - И мы просим 5% того или иного".

По его словам, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США бывший вице-президент Майк Пенс "был здесь (на Украине - прим. ТАСС) как американец, но также и как республиканец".

"У нас есть его поддержка, - заверил Зеленский. - В его партии звучат неединообразные голоса, даже также опасные посылы, хотя в основном они в защиту свободы Украины".

По словам президента, Киеву важно не потерять поддержку двух американских партий.

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