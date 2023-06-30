Зеленский заявил, что ВСУ могли бы защищать другие страны с небольшой армией

"Наши выводы после войны будут очень полезны для всех союзников альянса, например, как защищать города от российских ракет, - утверждал Зеленский. - Еще один пример: многие страны имеют небольшие армии, но мы, с нашей большой армией, можем помочь им и развернуться на их границах, чтобы защитить их". "Без Украины НАТО не будет полной", - считает он.