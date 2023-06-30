В США допустили поставку на Украину дальнобойных ракет ATACMS
Решения о поставке Киеву дальнобойных американских оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16 нет, однако вопрос об этом рассматривается. Об этом сообщил начальник Генштаба США Марк Милли.
«Решения пока нет», — заявил Милли. По его словам, вопрос поставки обсуждается.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомству неизвестно о том, что США хотят передать Украине ракеты ATACMS. У Штатов есть небольшие запасы ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров.