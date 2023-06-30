Шольц призвал увеличить производство боеприпасов в ЕС

Странам Евросоюза следует увеличить производство боеприпасов на территории ЕС в рамках усиления своей роли в НАТО и поддержки Киева. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц по окончании саммита объединения в Брюсселе, передает «РИА Новости».

По его словам, страны ЕС «интенсивно совещались» по вопросу дальнейшего усиления роли Европы в Североатлантическом альянсе.

«Для меня ясно то, что мы должны сконцентрировать свои мощности в области обороны, усилить и ускорить производство оборонной индустрии. В особенности это касается производства боеприпасов», — отметил Шольц.