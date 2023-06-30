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Главком ВСУ назвал украинские позиции легкой мишенью для российских Су-35

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал украинские позиции легкой мишенью для поражения российскими истребителями Су-35. Слова главкома передает издание The Washington Post.

«Старые украинские самолеты не могут конкурировать с ними. В результате войска на земле легко становятся мишенью», — заявил Залужный.

Он добавил, что у российских Су-35 есть «гораздо более совершенные радары и ракетная дальность».

По его словам, количество самолетов НАТО, дежурящих у западных границ Украины, в два раза превышает количество самолетов ВС России.

«Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда», — предложил главнокомандующий ВСУ.

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