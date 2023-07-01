Медведев оценил размещение в Польше ядерного оружия

«С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», — написал он, отметив, что окончательное решение будут принимать «маразматики за океаном».