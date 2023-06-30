Военным и силовикам повысят зарплату

Российским военнослужащим и сотрудникам ряда федеральных ведомств с октября правительство повысит оклад на 10,5%. Об этом говорится в соответствующем постановлении властей.

Повышение довольствия затронет и контрактников, отмечается в документе.

Также будут повышены и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, и так далее.