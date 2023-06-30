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Военнослужащим с октября повысят зарплату на 10,5%

Российским военнослужащим и сотрудникам ряда федеральных ведомств с октября правительство повысит оклад на 10,5%. Об этом говорится в соответствующем постановлении властей.

Военным и силовикам повысят зарплату
© РИА Новости

Повышение довольствия затронет и контрактников, отмечается в документе.

Также будут повышены и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, и так далее.

Названа сумма военных расходов России за 2021 год

С полной версией документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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